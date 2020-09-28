Врач объяснил, как правильно держать гаджеты

Использование гаджетов может повлиять на проблемы со спиной. Фото: pixabay

Использование гаджетов может повлиять на проблемы со спиной. Фото: pixabay

Если не соблюдать рекомендации, то можно заработать сколиоз.

Детский хирург Андрей Першин рассказал, как правильно держать гаджеты, чтобы ребенок не заработал сколиоз. Своими рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что планшет тяжелее смартфона, поэтому нужно следить за положением головы. Лучше всего использовать подушку или подставку – не только детям, но и взрослым. Уточняется, что меньше всего нагрузок получает при горизонтальном положении тела, а вот опасными могут бы лежания на боку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России открыли технологию зарядки гаджетов от тепла тела. Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали термоячейки, позволяющие заряжать гаджеты от тепла окружающей среды.