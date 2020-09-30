На Украине предложили переименовать Россию в Московию

Депутат Верховный Рады Украины из фракции «Слуги народа», к которой принадлежит действующий президент страны Владимир Зеленский», Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию.

Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина 24». Он объяснил, что каждая нация вправе сама решить, как ей называть соседей. В качестве примера он привел тот факт, что Германия во Франции звучит как Алемания, а украинцы, в отличие от россиян, называют Германию Немеччиной. «И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого?», — поинтересовался Потураев.

Он также подчеркнул, что до воцарения Петра Великого, при котором страна получила статус Российской империи, официальным названием государства было Московское царство или Московия. Отметим, что на самом деле Московией страну называли лишь в некоторых западных документах, а с конца XV до середины XVI веков Россия была «Русским государством».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о возможном распаде Украины.