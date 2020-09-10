Украина может перестать существовать, заявил экс-депутат Рады

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, в каком случае Украина может перестать существовать. По его словам, такой сценарий развития событий возможен, если нынешний президент Владимир Зеленский сохранит свой пост.

Такое мнение он высказал в эфире одного из телеканалов, запись которого опубликовал на YouTube-канале.

Мураев заявил, что Зеленский «не понимает, что делает». В частности, пояснил бывший депутат, Зеленский может передать судебную власть иностранным государствам. Это приведет к созданию «карательной вертикали» внутри страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Украина заявила об угрозе катастрофы серьезнее Чернобыля. К экологической катастрофе может привести ситуация с шахтными водами в Донбассе. Отмечалось, что к затоплению шахт и переполненным водонакопителям могло привести разрушение инфраструктуры.