На Украине заявили об угрозе катастрофы хуже Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к еще большей экологической катастрофе, чем авария на Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделал замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

По его словам, к затоплению шахт и переполненным водонакопителям могло привести разрушение инфраструктуры. Он подчеркнул, что необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря.

Как сообщили РИА Новости, Фокин добавил, что многие закрывают глаза на случившееся, не понимая весь масштаб бедствия.

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор энергоблока No 4. Из-за этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

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