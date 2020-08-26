На Украине узаконили феминитивы

Что послужило толчком для принятия такого закона, не уточняется. Фото: pixabay.com

Что послужило толчком для принятия такого закона, не уточняется. Фото: pixabay.com

На Украине законодательно разрешили использовать феминитивы для указания профессий в трудовой книжке: «инженерка», «социологиня» теперь имеют официальное место быть.

Об этом в среду, 26 августа, информирует украинское Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики. Сообщение ведомства передает портал Strana.ua. Узаконенные изменения коснутся официального классификатора профессий.

Хотя профессии по-прежнему занесены в классификатор преимущественно в мужском роде, теперь каждая работница может в индивидуальном порядке потребовать, чтобы в документах вид её деятельности фигурировал в женском роде. Отметим, что подобная практика уже несколько лет широко применяется в Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что известная отечественная поп-певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, назвала Крым частью Украины.