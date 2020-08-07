Глюкоза назвала Крым украинским

Глюкоза не сможет попасть в Украину в ближайшие три года. Фото: instagram.com/glukozamusic

Глюкоза не сможет попасть в Украину в ближайшие три года. Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица хотела попасть в Украину, но ей запретили посещения на ближайшие три года.

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, пыталась попасть в Украину. Во время пограничного контроля в киевском аэропорту Борисполь артистку спросили, что она думает о присоединении Крыма к России. Глюкоза заявила, что считает полуостров украинским. Несмотря на это, певице не разрешили попасть на территорию страны и выдали документ с уведомлением о запрете на въезд в Украину на три года. Отмечается, что певица в 2014 году ездила в Крым.

Для Глюкозы такое решение оказалось неожиданным. Видео разговора опубликовали на YouTube-канале Государственной пограничной службы Украины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутата Рады заметили в Крыму. Политик отметил, что любит проводить время на полуострове и не собирается отказывать себе в этом удовольствии.