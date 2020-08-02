Депутата Рады заметили в Крыму

Политик отметил, что любит проводить время на полуострове и не собирается отказывать себе в этом удовольствии.

В Крым вместе со своей семьей приехал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости. Пресс-секретарь политика Олег Бабанин отметил, что он прибыл на полуостров через пункт пропуска «Армянск».

Напоминаем, что Крым присоединился к России в 2014 году и эту новость в Украине восприняли остро. Несмотря на это, депутат Рады Медведчук не раз после референдума приезжал на полуостров. Он объяснял, что любит бывать там и не собирается отказываться от поездок из-за политических соображений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в июле Крым посетили миллион туристов. В отелях практически нет свободных мест – курорт стал еще популярнее из-за закрытых границ.