В июле Крым посетили миллион туристов

В отелях практически нет свободных мест – курорт стал еще популярнее из-за закрытых границ.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как обстоят дела в регионе во время пандемии коронавируса. Он отметил, что полуостров посетил первый миллион туристов за июль. Аксенов уверяет, что такой курортный сезон вспомнить сложно – в отелях почти нет свободных нет, а желающих с каждым днем все больше.

«Все забронировано до сентября-октября месяц»,

—уверяет глава Крыма.

Напоминаем, что в связи с распространение коронавируса туристов просят носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ленинградцы вернулись после отдыха в Крыму с коронавирусом. Коронавирус с полуострова привезла семья из Тихвинского района. Они подцепили коронавирус где-то во время отдыха.