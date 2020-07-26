В июле Крым посетили миллион туристов

В июле Крым посетили миллион туристов
Нужно тщательно следить за эпидемиологической обстановкой. Фото: Baltphoto

В отелях практически нет свободных мест – курорт стал еще популярнее из-за закрытых границ.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как обстоят дела в регионе во время пандемии коронавируса. Он отметил, что полуостров посетил первый миллион туристов за июль. Аксенов уверяет, что такой курортный сезон вспомнить сложно – в отелях почти нет свободных нет, а желающих с каждым днем все больше.

«Все забронировано до сентября-октября месяц»,

—уверяет глава Крыма.

Напоминаем, что в связи с распространение коронавируса туристов просят носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ленинградцы вернулись после отдыха в Крыму с коронавирусом. Коронавирус с полуострова привезла семья из Тихвинского района. Они подцепили коронавирус где-то во время отдыха.

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