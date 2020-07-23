Ленинградцы вернулись после отдыха в Крыму с коронавирусом

Ленинградцы вернулись после отдыха в Крыму с коронавирусом
Семья из Ленобласти отдыхала в Крыму. Фото: Baltphoto

Семья из Ленинградской области съездила отдохнуть на российский курорт и вернулась с коронавирусом.

В Ленобласти зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 во время отдыха на курорте в Крыму. Об этом сообщает главный санитарный врач области Ольга Историк. Она напомнила, что всего в Ленобласти выявлено 5 538 заражений коронавирусом.

Коронавирус с полуострова привезла семья из Тихвинского района. Они подцепили коронавирус где-то во время отдыха.

«Люди устали от соблюдения правил, кто-то начинает во что-то не верить, к сожалению. Послабления приводят к тому, что заболеваемость начинает резко повышаться», — сказала медик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отдых в Крыму назвали опасным из-за огромного потока туристов. По его Геннадия Онищенко, это может спровоцировать новую вспышку.

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