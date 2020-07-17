Отдых в Крыму назвали опасным из-за огромного потока туристов

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что отдых в Крыму во время пандемии опасен из-за «перегрузки» туристами. По его словам, это может спровоцировать новую вспышку.

Онищенко отметил в беседе с «Комсомольской правдой», что побережье Крыма уже не справляется с потоком отдыхающих, которые массово поехали купаться на Черное море после снятия ограничений.

«У меня такое ощущение, что люди в очередь становятся, чтобы войти в море. Это, конечно, может сдетонировать всплеск заболеваемости коронавирусом», — заявил депутат.

По его мнению, российские власти должны снизить «давление» на черноморские курорты, направив поток на регионы с озерами и реками, благоустроив там зоны отдыха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туроператоры объяснили резкий скачок цен на отдых в Крыму.