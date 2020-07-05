Туроператоры объяснили резкий скачок цен на отдых в Крыму

Туроператоры считают, что стоимость проживания в Крыму не перестанет повышаться, пока не уменьшится настолько активный спрос приезжих россиян. Фото: pixabay.com

Туроператоры считают, что стоимость проживания в Крыму не перестанет повышаться, пока не уменьшится настолько активный спрос приезжих россиян. Фото: pixabay.com

Туроператоры объяснили, почему текущим летом цены на отдых в Крыму взлетели, даже по сравнению с высоким сезонном прошлого года.

По мнению работников «Интуриста», повышение цен спровоцировано туристическим ажиотажем, ведь в этом году путешественники могут отдохнуть лишь на российских курортах. В связи с этим, опять же, многие гостиницы и отели в Крыму переполнены уже сейчас, пишет «Интерфакс». Аналогичная ситуация складывается и в Краснодарском крае.

Кроме того, эксперты в сфере туризма считают, что россияне привыкли платить за комфорт и готовы потратить большие суммы на отдых, что, естественно, влияет на ценообразование отечественных курортов. Еще одним весомым аргументом для повышения цен стали требования Роспотребнадзора, исполнение которых является очень затратным для гостиниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россию вернулись застрявшие в Индонезии во время карантина туристы.