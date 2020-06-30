В Россию вернулись туристы, застрявшие в Индонезии

Граждане не могли оказаться дома из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает пресс-служба посольства России в Индонезии. Сразу три самолета вернули российских туристов домой спустя несколько месяцев после введения ограничений в связи с распространением коронавируса. Рейсы приземлились в Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге. Они были выполнены авиакомпанией «Россия», на бортах находились 264 человека. Отмечается, что в Индонезии старались сделать все, чтобы россияне с комфортом вернулись домой. В посольстве соотечественникам пожелали крепкого здоровья.

Гражданам предстоит сдать тесты на коронавирус, а затем соблюдать карантин на протяжении двух месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково отменили несколько рейсов до Москвы.