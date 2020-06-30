В Пулково отменили несколько рейсов до Москвы

В Пулково отменили три рейса до столицы. Фото: сайт Пулково

В Пулково отменили три рейса до столицы. Фото: сайт Пулково

Во вторник, 20 июня, в петербургской воздушной гавани Пулково отменили три внутренних рейса, еще один вылетит с задержкой. Об этом свидетельствуют данные с электронного табло аэропорта.

Согласно опубликованной на сайте Пулково информации, все три отмененных рейса были отправиться из Петербурга в Москву. Самолет, который задержали, также должен отправиться в столицу. Время, на которое задерживают рейс, не указывается.

В Москву сегодня не отправятся рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7. Последняя также выполняет рейс, который покинет Северную столицу с задержкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково 29 июня отменили более десяти рейсов до Москвы на фоне угрозы распространения коронавируса.