В Пулково 29 июня отменили более десяти рейсов до Москвы

В Пулково 29 июня отменили более десяти рейсов до Москвы
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту отметили более десяти рейсов на фоне угрозы распространения коронавируса.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в понедельник, 29 июня, в Москву не смогут улететь 12 самолетов. Также отменены авиарейсы до Еревана и Баку.

Кроме того, сообщалось о задержке вылета рейса в Архангельск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим гражданам РФ измерили температуру и взяли тест на выявление новой инфекции Covid-19.

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