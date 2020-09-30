В Киеве до смерти избили сотрудницу американского посольства

В США пока не давали официальных комментариев по факту смерти сотрудницы посольства. Фото: pixabay.com

В США пока не давали официальных комментариев по факту смерти сотрудницы посольства. Фото: pixabay.com

В среду, 30 сенября, в Киеве скончалась сотрудница посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Санвер Никаэло.

По предварительной информации, причиной смерти стало избиение. Как информирует УНИАН, женщину без сознания обнаружили на одной из улиц в Шевченковском районе столицы Украины. Медики диагностировали травму головы, однако спасти пострадавшую не успели. Сейчас в инциденте разбираются сотрудники Национальной полиции Украины.

На данный момент в нападении на работницу посольства подозревается некий мужчина 30-40 лет, у правоохранителей имеются его приметы. Также есть версия, что в смерти женщины нет криминала: она совершала пробежку в наушниках и могла не заметить приближающийся состав электропоезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский политик предложил переименовать Россию в Московию.