Баку опровергает заявления о сбитом вертолете своих ВВС

Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения о том, что военный вертолет республики был сбит в Нагорном Карабахе и упал на территории Ирана.

Об инциденте ранее заявила пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Утверждалось, что азербайджанский вертолет был сбит и рухнул в Иране.

В Азербайджане, в свою очередь, назвали сообщения «ложью» и добавили, что все авиационные средства республики находятся в строю.

Отметим, что в конце сентября Азербайджан заявил об обстреле населенных пунктов ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе. В Армении твердят, что «наступление» начал Баку.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее в Азербайджане опровергали информацию о сбитом самолете Армении.

Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988-м году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.