Армения заявила о третьем за день сбитом самолете ВВС Азербайджана

Министерство обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о том, что за день был сбит третий самолет, который принадлежит ВВС Азербайджана.

Армянское военное ведомство уже заявляло, что до полудня армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета и шесть беспилотников.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что министерство обороны Азербайджана опровергало сообщения о том, что в Нагорном Карабахе сбили военный вертолет республики. Отмечалось, что воздушное судно якобы упал на территории Ирана.

Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988-м году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. Из-под контроля Баку также вышли и семь прилегающих районов.