На новогодние украшения в Петербурге потратят 20 млн рублей

Эти средства пойдут на подсветку фасадов зданий и украшение фонарей.

В Санкт-Петербурге постепенно начинают готовиться к новогодним праздникам. На сайте госзакупок появился аукцион, в рамках которого ищут подрядчика для украшения города. СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» отмечает, что готов потратить на светодиодные консоли, перетяжки и гирлянды около 20 миллионов рублей.

Отмечается, что монтаж оборудования должен начаться с 21 ноября и завершиться к 9 декабря 2020 года. Подсветка появится на фасадах сразу нескольких зданий. Например, на «Доме книги» и ТЮЗе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогодние елки обойдутся Петербургу в 18 млн рублей. Всего Смольный планирует закупить 24 новогодние елки.