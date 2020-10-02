Игорь Крутой объяснил, почему расстался с женой

Он отметил, что иногда продолжает общаться с экс-супругой.

Композитор Игорь Крутой рассказал, почему расстался со своей первой супругой. Обо всем он поведал на передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он убежден, что развод был неизбежен, хотя отношения могли бы продлиться и подольше. Крутой признался, что у них в браке были финансовые проблемы и не обращать на них внимание было невозможно.

«Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания»,

— сказал он.

Композитор добавил, что редко общается с бывшей супругой – разве что на семейных праздниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын. Мальчика назвали Арсением. Он появился на свет 25 сентября.