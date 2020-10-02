Игорь Крутой объяснил, почему расстался с женой

Игорь Крутой объяснил, почему расстался с женой
Игорь Крутой. Фото: Instagram

Он отметил, что иногда продолжает общаться с экс-супругой.

Композитор Игорь Крутой рассказал, почему расстался со своей первой супругой. Обо всем он поведал на передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он убежден, что развод был неизбежен, хотя отношения могли бы продлиться и подольше. Крутой признался, что у них в браке были финансовые проблемы и не обращать на них внимание было невозможно.

«Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания»,

— сказал он.

Композитор добавил, что редко общается с бывшей супругой – разве что на семейных праздниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын. Мальчика назвали Арсением. Он появился на свет 25 сентября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Игорь крутой развод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге назвали три сценария второй волны коронавируса
В Петербурге задержали школьницу, стрелявшую в мужчину из сигнального устройства
В Гатчине задержали подозреваемого в нападении на АЗС с отверткой
Улица Ленсовета получит полсотни новых светильников
На Гражданском безработный попытался вынести из магазина ...
Пенсионерка с проспекта Стачек перевела «сотрудникам банка» 1 млн ...
В Парголово разыскивают молодого жителя за интимную связь со школьницей
Постояльцы мини-отеля на 12-й Красноармейской устроили пьяную резню