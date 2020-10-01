В браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын

В браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын
Рудковская поделилась хорошей новостью. Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Мальчика назвали Арсением. Он появился на свет 25 сентября.

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко снова стали родителями. Мальчика, который родился 25 сентября, назвали Арсением. Это – четвертый ребенок Рудковской и второй у Плющенко. Новостью продюсер поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!»

— написала она под фотографиями.

В комментариях пользователи поздравляют счастливых родителей. Они уже гадают, пойдет ли мальчик по стопам своего отца или же изберет для себя другой путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко. Знаменитость заверила, что поклонникам переживать не о чем – у них в отношениях все в порядке.

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