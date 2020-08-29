Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко

Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Продюсер отвергла всю информацию, которую публикуют СМИ.

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на слухи, согласно которым она собирается разводиться с фигуристом Евгением Плющенко. Об этом пишет издание «Собеседник». Знаменитость заверила, что поклонникам переживать не о чем – у них в отношениях все в порядке. Она добавила, что в их конфликтах удалось найти компромисс.

Напоминаем, что слухи о распаде брака ходят еще со времен реалити-шоу «ЯнаСупер». Зрители наблюдали за ссорами Рудковской и Плющенко и уже решили, что их отношения долго не продлятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская оценила уровень катания Плющенко. В комментариях поклонники принялись хвалить спортсмена, отмечая отточенность его движений.

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Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко