Рудковская оценила уровень катания Плющенко

Рудковская оценила уровень катания Плющенко
Евгений Плющенко показал видео с тренировки. Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Яна Рудковская шуткой отреагировала на видео с тренировок Евгения Плющенко. Спортсмен опубликовал новый ролик в своем Instagram.

Продюсер Яна Рудковская старается всегда поддерживать мужа и сына. Поэтому, когда фигурист опубликовал в Сети свежее видео, знаменитость одной из первых оценила успехи супруга.

«Папа в деле», — написала Рудковская.

В комментариях поклонники принялись хвалить спортсмена, отмечая отточенность его движений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына. Она подчеркнула, что Саша абсолютно здоров, физически и психически, активно занимается спортом, великолепно читает и развивается также как его сверстники.

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евгений плющенко инстаграм яна рудковская


 

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