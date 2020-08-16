Рудковская оценила уровень катания Плющенко

Яна Рудковская шуткой отреагировала на видео с тренировок Евгения Плющенко. Спортсмен опубликовал новый ролик в своем Instagram.

Продюсер Яна Рудковская старается всегда поддерживать мужа и сына. Поэтому, когда фигурист опубликовал в Сети свежее видео, знаменитость одной из первых оценила успехи супруга.

«Папа в деле», — написала Рудковская.

В комментариях поклонники принялись хвалить спортсмена, отмечая отточенность его движений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына. Она подчеркнула, что Саша абсолютно здоров, физически и психически, активно занимается спортом, великолепно читает и развивается также как его сверстники.