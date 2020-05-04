Яна Рудковская грозится подать в суд за слухи о «ненормальности» её сына

Яна рассказала, что обратиться не только в российский суд, но и суд по правам человека в Страсбурге. Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна рассказала, что обратиться не только в российский суд, но и суд по правам человека в Страсбурге. Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская до крайности возмущена слухами о психических отклонения у её сына, 7-летнего Саши, известного в Сети как Гном Гномыч.

Недавно в одном из СМИ появилась информация о том, что у мальчика наблюдаются проблемы с психикой. Авторы статьи ссылались на анонимных экспертов. Рудковская быстро отреагировала на появившиеся сплетни, опровергнув их. Продюсер с яростью обрушилась на журналистов в своем Instagram. Она упрекнула их в желаний «хайпануть» во время «карантинного безрыбья».

Яна подчеркнула, что Саша абсолютно здоров, физически и психически, активно занимается спортом, великолепно читает и развивается также как его сверстники. Она добавила, что теперь издание не отделается извинениями: продюсер планирует идти в суд, за дело уже взялись знакомые адвокаты Рудковской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Аршавин усомнился в правильном подходе звездных родителей к воспитанию Гном Гномыча.