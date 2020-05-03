Аршавин и Рудковская сцепились из-за слов о воспитании маленького Гном Гномыча

Футболист считает, что ребенка заставляют изображать счастливого мальчика, а на деле счастливы только родители.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Экс-футболист Андрея Аршавин в разговоре с одним из своих коллег заявил, что ему не нравится, как семья Рудковской и Плющенко воспитывают маленького Гном Гномыча. Он убежден, что из ребенка выдавливают улыбка, в то время как счастливы только сами родители. Продюсера возмутили такие слова, она прокомментировала их в своем Instagram-аккаунте. Рудковская выложила видео, на котором они с сыном весело распевают песни. Она написала, что не понимает, почему людей волнуют чужие дети, а свои – не особо.

Не сложно догадаться, что Рудковская намекает на самого Аршавина, который не особо поддерживает отношения со своими детьми от Юлии Барановской и Алисы Казьминой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин не может добиться уменьшения размера алиментов из-за коронавируса. Дело отложено из-за распространения коронавируса, пока что разбирательства перенесли на 24 июня.