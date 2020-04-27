Аршавин не может добиться уменьшения размера алиментов из-за коронавируса

Футболист хочет платить своим трем детям меньше денег.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на Савеловский суд в Москве. Там должны были рассмотреть иск экс-футболиста Андрея Аршавина об уменьшении размера алиментов. Дело отложено из-за распространения коронавируса, пока что разбирательства перенесли на 24 июня. К слову, слушание отменяют уже не первый раз и все по одной причине.

Напоминаем, что телеведущая Юлия Барановская, которая воспитывает троих детей, рожденных от игрока, отметила, что ребятишек эти неурядицы мало касаются. Они все еще любят отца. Пара прожила вместе десять лет и распалась в 2013 году, отношения так и не были узаконены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Барановской назвал Аршавина чемпионом «по косякам». Ким заявил, что Барановская – самодостаточная и сильная, но от денег она отказываться не собирается. Сама телеведущая заявила, что Аршавин этими разборками пытается привлечь к себе внимание.