Адвокат Барановской назвал Аршавина чемпионом «по косякам»

Адвокат Барановской назвал Аршавина чемпионом &#171;по косякам&#187;
Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Футболист просит снизить сумму выплат по алиментам.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает адвокат Игорь Ким, который защищает интересы телеведущей Юлии Барановской и ее детей. Он заявил, что футболист Андрей Аршавин пытается добиться снижения суммы выплат по алиментам, но его подзащитная против такого поворота событий. Ким отметил, что игрок бросил Барановскую одну с двумя детьми, а недавно развернулся со своей женой Алисой Казьминой – у них тоже есть общий ребенок. Адвокат убежден, что Аршавина нельзя назвать чемпионом по футболу, а вот по косякам – можно.

Ким заявил, что Барановская – самодостаточная и сильная, но от денег она отказываться не собирается. Сама телеведущая заявила, что Аршавин этими разборками пытается привлечь к себе внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Аршавина и Барановской покорила Первый канал своим танцем.

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