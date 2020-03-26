Адвокат Барановской назвал Аршавина чемпионом «по косякам»

Футболист просит снизить сумму выплат по алиментам.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает адвокат Игорь Ким, который защищает интересы телеведущей Юлии Барановской и ее детей. Он заявил, что футболист Андрей Аршавин пытается добиться снижения суммы выплат по алиментам, но его подзащитная против такого поворота событий. Ким отметил, что игрок бросил Барановскую одну с двумя детьми, а недавно развернулся со своей женой Алисой Казьминой – у них тоже есть общий ребенок. Адвокат убежден, что Аршавина нельзя назвать чемпионом по футболу, а вот по косякам – можно.

Ким заявил, что Барановская – самодостаточная и сильная, но от денег она отказываться не собирается. Сама телеведущая заявила, что Аршавин этими разборками пытается привлечь к себе внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Аршавина и Барановской покорила Первый канал своим танцем.