Дочка Аршавина и Барановской покорила Первый канал своим танцем

Девочка занимается танцами в студии «Тодес» и решила принять участие в конкурсе.

Об этом стало известно 18 марта. 11-летняя дочка футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской приняла участие в шоу «Dance Rеволюция» на Первом канале. Девочка прошла отборочный тур, поразив жюри своими способностями и растяжкой. Гордый отец выложил выступление на свою станицу в Instagram, чтобы похвастаться успехами ребенка.

«Огромный труд и гены! Очень похожа на отца во всем, сразу вспоминаю Аршавина молодым в «Зените»,

— пишет один из пользователей.

При этом СМИ не раз писали, что Аршавин неохотно общается со своими многочисленными детьми. Напоминаем, что девочка Яна не первый год занимается танцами, причем профессионально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин намерен судиться с Барановской за уменьшение алиментов.