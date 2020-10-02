В Гатчине задержали подозреваемого в нападении на АЗС с отверткой

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские раскрыли разбойное нападение на АЗС.

Преступный инцидент произошел в среду, 30 сентября, на АЗС по улице Ополченцев-Балтийцев. В помещение зашел неизвестный и, угрожая отверткой 27-летнему менеджеру, потребовал выдать из кассового аппарата деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, сотрудник передал злоумышленнику около 4 тыс. рублей. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. 27-летнего мужчину поймали у дома 34 по проспекту 25-го Января.

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