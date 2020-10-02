Диетолог рассказала секрет отказа от сладкого

Диетолог-нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала, что нужно есть, чтобы перестать хотеть сладкого. Секрет – в жирах.

Как сообщила специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург», Речь идет о жирах, полезных для человеческого организма, в том числе коксе и всех производных от него. При этом продукты не должны содержать сахара.

Евстигнеева пояснила, что кокос из-за большого содержания жиров будет перекрывать чувство голода на долгое время.

Самый популярный продукт – кокосовая паста без сахара. А вот от кокосового сахара лучше отказаться – к полезным продуктам он не относится.

Ранее gazeta.spb.ru писала о советах диетолога по приготовлению завтрака. Так, опасными для здоровья специалист назвала блюда быстрого приготовления. В этот список вошли и «быстрые» каши. Такое блюдо повышает уровень сахара в крови и провоцирует выброс инсулина.