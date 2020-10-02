Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет на Северо-Западе выбирают смартфоны

Tele2 проанализировала предпочтения представителей старшего поколения на Северо-Западе в мобильных услугах на основе big data. Абоненты старше 60 лет занимают в абонентской базе Tele2 более 15%, при этом более половины из них пользуются смартфонами. Среднемесячное потребление у активных пользователей передачи данных в этой возрастной категории превышает 10 Гб.

Анализ категории пользователей старше 60 лет показал, что их число в сети Tele2 выросло за январь-август 2020 года на 3%. Все больше клиентов переходят с базовых устройств на смартфоны: в августе их доля увеличилась до 60% – рост с января составил 5 п. п. Это внушительный показатель на фоне общего уровня проникновения смартфонов в сети Tele2, который на август 2020 года составил 75%. Росту пользователей смартфонов среди старшего поколения способствовали в том числе ускорение цифровизации на фоне пандемии и социальные проекты Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

На Северо-Западе доля активных пользователей data-услуг пока составляет четверть от общего числа клиентов старше 60 лет. Однако благодаря тому, что пользователи распробовали цифровой образ жизни, этот показатель демонстрирует рост – в январе-августе доля активных data-пользователей увеличилась почти на 6 п. п. до 31%.

Среднее число скачанных за месяц гигабайтов у таких абонентов превышает 10 Гб на клиента. Это показатель, сравнимый с объемом трафика, который потребляют тридцатилетние. Так, по итогам 2019 года представители поколения Y (родились в 1985-2002 гг.) качали в сети Tele2 11,4 Гб в месяц. По результатам исследования Tele2 за 2019 год, бэби-бумеры (родились в 1944–1963 гг.) бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайтов, скачанных на человека за год, удвоилось.

Самые популярные устройства среди абонентов старше 60 лет – это недорогие смартфоны стоимостью 6-7 тыс. рублей. В топ востребованных этой категорией пользователей устройств на Северо-Западе попали Honor 7S, Samsung A10, Samsung Galaxy J1.

Цифровизации этой аудитории способствует не только большой выбор недорогих и качественных смартфонов, но и доступность мобильного интернета. Любопытно, что пакетными тарифами в Санкт-Петербурге пользуется более половины абонентов старше 60 лет. С января их доля увеличилась более чем на 5 п. п. – с 54% до 59% в августе, в сравнении год к году прирост составил почти 10 п. п.

Топ территорий с наибольшим числом абонентов старше 60 лет – это Новгородская, Псковская и Архангельская области. При анализе доли владельцев смартфонов среди абонентов старше 60 лет в Северо-Западном регионе на первом месте ожидаемо оказался Санкт-Петербург, где этот показатель составил 63%. Второе место занимает Калининградская область с результатом 62%, на третьей позиции – Мурманская область с долей 60%. Карелия, где проникновение смартфонов среди зрелых пользователей составляет 56%, оказался на четвертом месте списка. В Вологодской, Архангельской областях на долю смартфонов пришлось 55% и 54% соответственно. Меньше всего проникновение смартфонов зафиксировали в Псковской области вместе с Новгородской – 53%.