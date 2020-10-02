В Петербурге перестанут пускать в метро без маски

Документ принят в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Документ принят в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления Правительства, утверждающие правила пользования метрополитеном и его технической эксплуатации.

Документы содержат основные требования к работе подземки и сотрудников метро, а также правила поведения для пассажиров. Постановления определяют порядок и условия перевозки граждан и провоза ручной клади. В частности, петербуржца могут не пустить в метро в случае, если он отказывается предъявить проездные документы, пройти досмотр или соблюдать действующие санитарные и ограничительные меры. Отметим, что правила для пассажиров с детьми несколько иные.

Кроме того, документы уточняют требования по подготовке состава к эксплуатации и определяют действия сотрудников подземки при возникновении неполадок или чрезвычайных ситуаций. Постановления разработаны в соответствии с правилами Министерства транспорта РФ и призваны обеспечить безопасность в петербургском метро, а также повысить качество обслуживания пассажиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы продолжают пользоваться метро без масок, несмотря на ограничения, установленные властями.