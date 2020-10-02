В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул

В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул
Фото: kremlin.ru

Депутат Государственной Думы РФ Елена Строкова высказала предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска родителям школьников на время их каникул.

Две недели оплачиваемого отпуска могут предоставить одному из родителей учащихся младших классов ввиду внеочередных и длительных каникул, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Соответствующее обращение Строкова направила руководителю Министерства труда Антону Котякову и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT.

Парламентарий считает, что эта мера позволит обезопасить ребенка, а также поможет, к примеру, родителям-одиночкам, которым не придется оставлять без присмотра своих детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, насколько вероятно введение двухнедельных осенних каникул для школьников по всей стране в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул