В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул

Депутат Государственной Думы РФ Елена Строкова высказала предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска родителям школьников на время их каникул.

Две недели оплачиваемого отпуска могут предоставить одному из родителей учащихся младших классов ввиду внеочередных и длительных каникул, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Соответствующее обращение Строкова направила руководителю Министерства труда Антону Котякову и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT.

Парламентарий считает, что эта мера позволит обезопасить ребенка, а также поможет, к примеру, родителям-одиночкам, которым не придется оставлять без присмотра своих детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, насколько вероятно введение двухнедельных осенних каникул для школьников по всей стране в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.