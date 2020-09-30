Песков высказался о вероятности двухнедельных каникул во всех школах

Каждый регион должен решать вопрос об отправке школьников на внеплановые каникулы, исходя из ситуации на месте. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщили РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что губернаторы обладают особыми полномочиями в условиях борьбы с новой болезнью, в рамках которых могут определиться, имеет ли смысл отправлять школьников на каникулы так, как это сделают в Москве.

Напомним, столичные школьники уйдут на каникулы с 5 по 18 октября включительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с начала октября усиливают масочный режим. Ношение СИЗов в общественном транспорте будет обязательным.