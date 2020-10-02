Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в центре города

Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в центре города
Фото: nnovgorod.sledcom.ru

В пятницу, 2 октября, днем, в центре Нижнего Новгорода было найдено тело женщины с признаками термических ожогов.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области для проведения доследственной проверки. Установлено имя погибшей — Ирина Мурахтаева. Правоохранители назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить её психическое состояние. Предположительно, Ирина была главным редактором онлайн-издания Нижнего Новгорода Koza Press.

В пресс-службе регионального управления СКР подчеркивают, что смерть погибшей никак не связан с проведением у нее обысков накануне, как пишут многие СМИ. Женщина проходила свидетелем по уголовного дела, в рамках которого и проводились следственные действия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Киева возле здания Высшего антикоррупционного суда в ночная 2 октября произошел взрыв.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нижний новгород следком смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Адмиралтейской районе пожарные потушили вспыхнувший ангар
В Тосненском районе иномарка переехала лежащего на дороге велосипедиста
Стали известны, какие симптомы коронавирусной инфекции проявились у Трампа
На проспекте Славы два автомобиля в результате ДТП перекрыли две полосы движения
Организовавшего покушение на бизнесмена Пригожина Иванютенко ждут новые ...
В Петербурге стажера сервиса доставки еды избили за критику компании
Петербургские медики начнут прививаться от коронавируса с 5 октября
На Политехнической сгорел автомобиль ПАЗ