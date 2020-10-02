Возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв

Возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв
Несмотря на случившееся, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме. Фото: pixabay.com

В ночь на 2 октября, во дворе здания Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Об этом в пятницу, 2 октября, заявляет пресс-служба суда в Facebook. В результате чрезвычайного происшествия был поврежден фасад здания. Правоохранительные органы предполагают, что злоумышленники использовали неизвестное взрывное устройство. Сейчас на месте происшествия работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Высший антикоррупционный суд страны уже направил официальное обращение в Высший совет правосудия и генеральному прокурору Украины для принятия мер реагирования. Ведомство расценивает произошедшее как вмешательство в свою деятельность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Париже 30 сентября была слышна мощная звуковая волна, которую приняли за взрыв. Оказалось, что это был истребитель.

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