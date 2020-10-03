Крутой опроверг сообщения о своей онкологии

Крутой опроверг сообщения о своей онкологии
Игорь Крутой. Фото: Instagram

Композитор Игорь Крутой поспешил успокоить своих поклонников и рассказал о состоянии своего здоровья.

В эфире телеканала «Россия 1» Крутой опроверг информацию о якобы имеющемся у него раке. Однако подтвердил, что еще в «нулевые» боролся с кистой в поджелудочной железе. К счастью, тогда медики сумели провести успешное оперативное вмешательство, и состояние продюсера пришло в норму.

При этом Крутой отметил, что после операции ему лично позвонил обеспокоенный певец Иосиф Кобзон, которому кто-то из знакомых рассказал о смерти музыканта.

Напомним, причиной распространившихся слухов об онкологии стало резкое похудение композитора на 20 килограмм. В СМИ начали активно муссироваться возможные причины потери веса Крутого, вплоть до предположений о наличии смертельной болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Игорь Крутой объяснил, почему расстался с женой.

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