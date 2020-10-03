Петербуржцев предупредили о конце «бабьего лета»

Петербуржцев предупредили о конце &#171;бабьего лета&#187;
В Петербурге давно не шли дожди. Фото: Baltphoto

Уже в это воскресенье могут пойти дожди.

В Санкт-Петербурге подходит к концу «бабье лето». Если сегодня, 3 октября, горожан ожидает теплая и сухая погода, то уже в воскресенье могут пойти дожди. Обо всем рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Он отметил, что погода баловала петербуржцев высокими температурами, но на подходе затяжные осадки. Есть предположение, что за несколько дней может выпасть треть месячной нормы, так что горожанам стоит достать зонты.

Напоминаем, что в субботу воздух прогреется до плюс 19 градусов. Ветер, гуляющий по Северной столице, разгонится до 9 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. Последние теплые деньки будут радовать жителей Петербурга до конца недели, а после в городе на Неве начнутся дожди.

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