Жителей Ленобласти 4 октября ждут дожди, но тепло не уйдет

В воскресенье, 4 октября, на территории Ленинградской области бабье лето уступит место более осенней погоде: местным жителям стоит приготовиться к дождям.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 4 октября температура воздуха в 47 регионе составит от +2 до +11 градусов Цельсия. Днем, к счастью, воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла.

Тем не менее, на большей части территории Ленобласти, вероятнее всего, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в умеренные. Также сохранится теплое направление ветра, он будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что и петербуржцам стоит быть готовыми приближению холодов. Завтра в Северной столице, как и в Ленобласти, начнутся дожди.