В Смольном жалуются на нехватку сотрудников служб уборки

Петербургские службы уборки приглашают на работу трактористов и механизаторов из Ленобласти, и даже готовы обеспечить прибывшим вахтовый метод работы и жилье. Фото: gov.spb.ru

Петербургские службы уборки приглашают на работу трактористов и механизаторов из Ленобласти, и даже готовы обеспечить прибывшим вахтовый метод работы и жилье. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко оценил готовность городских служб уборки к зимнему сезону.

В грядущем зимнем сезоне жилищные и дорожные службы Петербурга должны объединиться для эффективной и оперативной работы по уборке улиц. Готовность техники и персонала подведомственных Комитету по благоустройству предприятий оценил Николай Бондаренко, информирует пресс-служба городской администрации.

По итогам визита Бондаренко отмечается нехватка специалистов ручного труда для очистки дорог во время снегопадов. На сегодняшний день бороться со снегом готовы 1 800 дворников. Кроме того, в Петербурге будут орудовать 1 797 единиц спецтехники и 94 средства малой механизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице проведут реорганизацию предприятий, отвечающих за уборку.