Из-за нетрезвого пешехода возле «Технологического института» мотоциклист врезался в «Мерседес»

Около четырех часов дня в субботу, 3 октября, на Московском проспекте мотоциклист врезался в иномарку, которая резко затормозила из-за выскочившего на дорогу пьяного пешехода.

По информации отдела пропаганды петербургского управления ГИБДД, напротив дома №28 по Московскому проспекту в Адмиралтейском районе города на проезжую часть вышел, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. Он остановился на дороге и стал размахивать руками.

Двигавшаяся навстречу пешеходу 56-летняя владелица «Мерседеса» попыталась избежать столкновения, применив экстренное торможение. В результате ехавший за ней 30-летний мотоциклист врезался в иномарку и получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Киевском шоссе разбились две иномарки.