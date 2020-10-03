Из-за нетрезвого пешехода возле «Технологического института» мотоциклист врезался в «Мерседес»

Из-за нетрезвого пешехода возле &#171;Технологического института&#187; мотоциклист врезался в &#171;Мерседес&#187;
Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Около четырех часов дня в субботу, 3 октября, на Московском проспекте мотоциклист врезался в иномарку, которая резко затормозила из-за выскочившего на дорогу пьяного пешехода.

По информации отдела пропаганды петербургского управления ГИБДД, напротив дома №28 по Московскому проспекту в Адмиралтейском районе города на проезжую часть вышел, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. Он остановился на дороге и стал размахивать руками.

Двигавшаяся навстречу пешеходу 56-летняя владелица «Мерседеса» попыталась избежать столкновения, применив экстренное торможение. В результате ехавший за ней 30-летний мотоциклист врезался в иномарку и получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Киевском шоссе разбились две иномарки.

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