В Австралии обнаружили уникальный вид наскального рисунка

Как правило, древние люди изображали то, что видели вокруг: себя, природу, охоту, животных. Фото: pixabay.com

Как правило, древние люди изображали то, что видели вокруг: себя, природу, охоту, животных. Фото: pixabay.com

Антропологи во время экспедиции в Австралии обнаружили на полуострове Арнемленд на севере континента 130-километровую галерею с наскальными рисунками в необычном, не встречавшемся ранее стиле.

Австралия считает уникальным местом, где люди жили на протяжении нескольких тысячелетий. В связи с этим на территории континента особенно велико количество памятников и артефактов доисторической эпохи. Недавно специалисты открыли 87 новых стоянок древних людей между горой Боррадейл (Авунбарна) и поместьем клана Намуниджбук в Веллингтонском хребте.

В одном из убежищ антропологам открылась 130-километровая галерея, украшенная 572 рисунками. Предположительно, этим произведениям доисторического искусства около 10 тысяч лет. Уникальность найденных объектов в том, что большинство из них изображали животных, тогда как древние художники больше внимания уделяли людям. Кроме того, их отличают редкие сюжеты и размер изображений: на некоторых рисунках люди запечатлены почти в натуральную величину.

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