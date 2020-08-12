Археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге

Археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге
Скорее всего, этот костяной гребень был создан в XV веке. Фото: ЛенТВ24

В квартале Солберга в Выборге в ходе археологических раскопок был обнаружен необычный артефакт: старинный костяной гребень.

Об этом в среду, 12 августа, рассказал на своей официальной странице во «Вконтакте» председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. По его словам, сейчас на территории квартала Солберга работают археологи в рамках подготовительных работ по проектированию театра.

Глава комитета отметил, что аналогичные гребни находят и в Великом Новгороде, там эти предметы «уверенно датируются XV веком». Телеканал ЛенТВ24 пишет, что неравнодушная прохожая, увидев раскопки в центре Выборга, встревожилась и едва ли не вызвала полицию, чтобы сообщить о нарушении. «Странные немного ребята, только через 10 минут разговора сказали, что они археологи», — рассказала женщина в комментарии под публикацией Владимира Цоя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи нашли тысячи старинных предметов при реставрации Первого кадетского корпуса.

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Археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге
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