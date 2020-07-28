Археологи нашли тысячи артефактов при реставрации Первого кадетского корпуса

В руки археологов попал череп животного - теленка или козла. Фото: пресс-служба СПбГУ

В руки археологов попал череп животного - теленка или козла. Фото: пресс-служба СПбГУ

Сейчас в кадетском корпусе археологии СПбГУ идут работы по реставрации. Археологи провели там раскопки и обнаружили более десяти тысяч различных артефактов.

Как рассказали в пресс-службе СПбГУ, среди неожиданных находок были в том числе осетровые кости, которые могут помочь в восстановлении популяции краснокнижного вида. Также были обнаружены рукописные документы, монеты, обувь, посуда, керамика, парики и прочее. Часть находок уже выставили в здании Двенадцати коллегий.

Наиболее ценным экземпляром стала гетра первой половины XVIII века. В те времена мужчины носили чулки, согласно военной моде. А в определенный момент частью униформы стали гетры.

Также в руки археологов попал череп животного — теленка или козла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи нашли старинную часовню под свалкой в Петербурге.