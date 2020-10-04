На Украине могут отменить пенсии через 15 лет

В скором времени число пенсионеров на одного трудоспособного украинца достигнет двух. Фото: pixabay.com

В скором времени число пенсионеров на одного трудоспособного украинца достигнет двух. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет власти страны могут полностью отказаться от выплат пенсий.

Политик заявил, что соцвыплаты будут отменены из-за изменения демографического состава общества, которое приведет к отсутствию средств у государства, на которые оно могло бы выплачивать пенсии. По словам Шмыгаля, в скором времени число пенсионеров на одного трудоспособного украинца достигнет двух, передает Украина.ру.

Для выплаты пенсий, как отмечает премьер, необходимо увеличить налоги в два раза. Однако это невозможно, поскольку компании не хотят этого делать.

Государство сможет помочь лишь «небольшой социальной пенсией». Это приведет к тому, что гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость.

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