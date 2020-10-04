Женский «Зенит» уступил «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка России

Петербургская женская футбольная команда «Зенит» не смогла победить «Локомотив» на своем домашнем стадионе.

В воскресенье, 4 октября, на стадионе «Смена» в Северной столице прошел четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Первый и решающий гол был забит на 19 минуте Кристиной Машковой.

К сожалению, «Зенит» так и не смог реализовать ни одного голевого момента, и покинул турнир в результате проигрыша.

За заветный кубок «Локомотив» в полуфинале поборется с победителем пары «Звезда-2005» — «Енисей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вышел документальный сериал о женском «Зените». О новой команде «Зенита» стало известно в феврале этого года. Футболистки встретились с болельщиками 8 марта, а свой первый матч они сыграли 1 августа. Клубом руководит Ольга Порядина.