Петербуржцы оказались самыми расточительными автомобилистами

Петербуржцы оказались самыми расточительными автомобилистами
Каждый пятый петербуржец тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Опрос показал, что больше всего денег на содержание автомобиля среди россиян тратят жители Петербурга.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос РГС банка, почти половина россиян (42%) тратят на содержание автомобиля до 5 тысяч рублей в месяц. У 19% траты на машину не превышают 10 тысяч. рублей, 11% тратят 10-15 тысяч рублей, 16% — 15-20 тысяч рублей, а 12% — более 20 тысяч рублей. Речь идет о тратах за один месяц.

Самыми экономными стали жители Ростова-на-Дону, большинство из которых выделяют на содержание автомобиля не более 5 тысяч рублей. При этом той же суммы хватает только трети автомобилистов из столицы.

А наиболее расточительными оказались жители Северной столицы, где каждый пятый автомобилист тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей.

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