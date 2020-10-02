В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей

Стоит ли ждать в ближайшее время "отката" цен, эксперты не сообщают. Фото: pixabay.com

Стоит ли ждать в ближайшее время "отката" цен, эксперты не сообщают. Фото: pixabay.com

В третьем квартале текущего года, по сравнению с предыдущим, продажи бывших в употреблении авто выросли на 40%. А по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года — на 18%.

Эксперты предполагают, что интерес к подержанным машинам обусловлен ростом цен на первичном отечественном рынке автомобилей. Кроме того, свою роль сыграл отложенный спрос, возникший в период строгих ограничений весной 2020-го года.

Специалисты «Авито Авто», однако, отмечают, что даже на вторичном рынке транспортные средства в III-м квартале года заметно подорожали: по сравнению с II-м кварталом 2020-го на 13%, а по сравнению с III-м кварталом прошлого года — на 11%. В Петербурге и Ленобласти средняя стоимость подержанных авто сейчас составляет 395 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье, для сравнения, цена машин б/у в среднем достигает 449 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 октября «АвтоВАЗ» в пятый раз за 2020 год поднял цены на свои автомобили.