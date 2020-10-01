«АвтоВАЗ» в пятый раз за год поднял цены на автомобили LADA

&#171;АвтоВАЗ&#187; в пятый раз за год поднял цены на автомобили LADA
В среднем, подорожание составило 2-3%. Фото: pixabay.com

Российский автопроизводитель в пятый раз за год поднял цены на серию Lada. Полностью ознакомиться с актуальным прайс-листом можно на сайте «АвтоВАЗа».

В частности, стоимость автомобилей Granta Sedan поднялась с 470 900 рублей до 483 900 рублей. Vesta Sedan подорожала с 653 900 до 667 900 рублей. Модель Lada Xray теперь стоит не 641 900 рублей, а 653 900 рублей. В свою очередь, популярная Lada Largus обойдется в 645 900 рублей вместо 635 900 рублей, а Lada 4×4 поднялась в цене с 572 900 до 581 900 рублей. Отдать за Lada Niva теперь придется 738 000 рублей, тогда как раньше сумма составляла 726 000 рублей.

Таким образом, в среднем, модельный ряд вырос в цене на 2-3%. Возможно, поводом для этого мог стать повышенной спрос на продукцию отечественного автопрома и падение рубля. Отметим, что в этом году «АвтоВАЗ» пятый раз меняет стоимость машин Lada, тогда как в 2019 такие перемены происходили трижды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что название новой модели Lada определят автомобилисты.

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