«АвтоВАЗ» выберет название для новой модели LADA с помощью конкурса

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о начале конкурса в социальных сетях для выбора названия новой модели LADA.

Конкурс стартовал в среду, 19 августа. Под постами в официальных профилях автоконцерна в социальных сетях, любителям отечественного автопрома предлагают оставлять комментарии с предложениями по названию. Правда, должны быть соблюдены некоторые условия — название должно иметь ассоциацию с РФ, быть созвучным с LADA, иметь максимум три слога и оканчиваться на букву «А». Помимо этого, оно должно быть понятным, простым и легко читаться как в русской вариации, так и в английской.

В каждой социальной сети, где объявлен конкурс, представители «АвтоВАЗ» отберут по 4 победителя, которые получат фирменные кружки и портативные аккумуляторы с брендом компании.

Стоит отметить, что в социальной сети «Вконтакте» пользователи уже проявили небывалую активность — под постом с конкурсом собралось более 10 тысяч комментариев. Помимо шуток про отечественные машины, можно наткнуться на весьма интересные варианты. Среди них: LADA Aurora и LADA Venera.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» открыл продажи Niva под маркой Lada.