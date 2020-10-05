Впадающую в залив на Камчатке реку проверили на вредные вещества

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о результатах проверки качества воды в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана.

Как сообщает РИА Новости, губернатор заявил, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в реке находится в норме. Пробы воды отобрали в устье взяли после того, как местные жители предположили в соцсетях, что за загрязнение воды могут быть ответственны военные, объекты которых находятся вверх по реке.

«Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации», — пояснил Солодов.

Также отмечается, что река Налычева протекает по территории одноименного природного парка, где нет и никогда не было каких-либо техногенных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять человек, в том числе ребенок, получили ожоги глаз на загрязненном побережье Камчатки.